«Сейчас воткну!»: На Урале многодетный отец попал на видео с ножом, угрожая зарезать жену

Видео с очередным конфликтом разослала по пабликам сама женщина. В кадре её разъярённый муж ходит с ножом, угрожает её зарезать, при этом рядом стоят и плачут дети. Позже пара помирилась, и женщина попросила всех удалить видео, но ситуацией в семье уже заинтересовалась прокуратура. Проводится проверка.