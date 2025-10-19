Ричмонд
Росавиация: Аэропорты Пензы и Саратова временно прекратили прием самолетов

В аэропортах Пензы и Саратова введены ограничения для воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

Сразу две российских воздушных гавани ввели временные ограничения на обслуживание гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты: Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

По словам Кореняко, ограничения в этих двух воздушных гаванях необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Немногим ранее 19 октября Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова (Донское). Воздушная гавань прекратила обслуживать гражданские самолеты. Ограничения также введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.