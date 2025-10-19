Ричмонд
В Москве водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

В Москве вечером 19 октября произошло смертельное ДТП, водитель уехал с места происшествия.

В Москве вечером 19 октября произошло смертельное ДТП, водитель уехал с места происшествия. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Авария случилась на улице Флотской, неустановленный автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался.

«Водитель скрылся с места ДТП. Правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия», — отмечается в официальном сообщении Госавтоинспекции.

Полиция выясняет личность водителя. На месте работают следователи.

