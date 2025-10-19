Премьер Большого театра Лобухин упал и получил травму во выступления

Михаил Лобухин был первым солистом Мариинского театра с 2007 по 2009 год и выступает в Большом театре с 2010 года. В балете «Иван Грозный» на музыку Прокофьева он исполнял главную роль царя. В 2018 году Лобухин был удостоен звания «Заслуженный артист России».