Премьер Большого театра Лобухин упал и получил травму во выступления

Премьер Большого театра Михаил Лобухин упал и получил травму во время исполнения балета «Иван Грозный». Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
По слова зрителей, после происшествия в театре объявили антракт, а вместо 41-летнего Заслуженного артиста России Лобухина на сцену вышел другой артист — Егор Геращенко. Насколько серьезна травма, которую получил премьер балетной труппы, пока не известно, говорится в публикации.
Михаил Лобухин был первым солистом Мариинского театра с 2007 по 2009 год и выступает в Большом театре с 2010 года. В балете «Иван Грозный» на музыку Прокофьева он исполнял главную роль царя. В 2018 году Лобухин был удостоен звания «Заслуженный артист России».
