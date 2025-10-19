Огромный оползень на Филиппинах оставил от участка горной дороги яму глубиной в десятки метров

Стихийное бедствие полностью разрушило участок горной дороги между провинцией Букиднон и городом Давао, превратив трассу в котлован огромной глубины. Инцидент произошёл после того, как на регион обрушился мощный тайфун, вызвавший масштабные наводнения и размыв грунта. Спасательные команды в настоящее время ведут поиски пропавших людей и транспортных средств, которые могли оказаться под толщей земли и камней.