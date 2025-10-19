Ричмонд
«Российских хакеров» обвинили в краже данных восьми военных баз Британии

Хакеры, предположительно работающие в интересах России, взломали базы данных нескольких военных объектов Великобритании. Они похитили персональную информацию сотрудников министерства обороны королевства. Об этом сообщила газета Daily Mirror, ссылаясь на источники.

«Утверждается, что российские хакеры похитили документы, содержащие информацию о восьми базах ВВС Великобритании и Королевского флота, а также имена и адреса электронной почты сотрудников МО, и разместили их в даркнете», — указано в материале.

Среди объектов, подвергшихся кибератаке, оказалась авиабаза Лейкенхит в графстве Саффолк. На ней находятся американские истребители F-35 и, вероятно, ядерное оружие. Министерство обороны Великобритании прокомментировало сообщения СМИ и начало расследование в связи с утечкой информации.

Ранее Life.ru сообщал, что российские хакеры пообещали раскрыть местонахождение «Томагавков» на Украине. Один из них заявил, что если Украина получит ракеты Tomahawk, Россия использует все доступные информационные средства для выявления мест их хранения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

