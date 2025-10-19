В Воронежской области при атаке ВСУ произошла детонация БПЛА, ранена женщина

В Воронежской области при очередной атаке дронов Вооруженных сил Украины пострадала женщина. ЧП произошло в Кантемировском районе реигона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
Он пояснил, что ЧП случилось в результате детонации украинского беспилотника. Местная жительница, которая мирно ехала на машине по дороге, стала жертвой украинских боевиков.
«В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА», — написал в соцсети воронежский губернатор.
Он также отметил, что пострадавшая женщина была госпитализирована, медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Ранее KP.RU сообщил, что при атаке дрона ВСУ ранен 13-летний ребенок в приграничье Белгородской области. Сейчас врачи районной больницы оказывают мальчику необходимую помощь.