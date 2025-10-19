Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области при атаке ВСУ произошла детонация БПЛА, ранена женщина

Пострадавшая находилась в автомобиле и получила ранения средней тяжести.

В Воронежской области при очередной атаке дронов Вооруженных сил Украины пострадала женщина. ЧП произошло в Кантемировском районе реигона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он пояснил, что ЧП случилось в результате детонации украинского беспилотника. Местная жительница, которая мирно ехала на машине по дороге, стала жертвой украинских боевиков.

«В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА», — написал в соцсети воронежский губернатор.

Он также отметил, что пострадавшая женщина была госпитализирована, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Ранее KP.RU сообщил, что при атаке дрона ВСУ ранен 13-летний ребенок в приграничье Белгородской области. Сейчас врачи районной больницы оказывают мальчику необходимую помощь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше