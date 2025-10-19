Мужчина спасен при пожаре в жилом доме в Гомельском районе

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС спасли мужчину во время пожара в жилом доме в Гомельском районе. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Сегодня спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире в агрогородке Терешковичи по ул. Центральной. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС из окна квартиры на втором этаже наблюдался дым.
На полу в коридоре квартиры работники МЧС обнаружили мужчину, вынесли его на улицу и передали медикам. С отравлением продуктами горения он был госпитализирован. Спасатели ликвидировали пожар, причина его возникновения устанавливается. -0-