Рен-ТВ: Самолет рейсом в Тель-Авив совершил аварийную посадку в Минводах

Самолет Superjet, выполнявший рейс из КМВ в Тель-Авив, вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По данным телеканала, у воздушного судна якобы, предварительно, треснуло стекло иллюминатора в лобовой части самолета. На борту находится 103 человека.
Отмечалось, что в результате авиаинцидента погибших и пострадавших нет. Пассажиров разместили в здании терминала воздушной гавани.
Как писал сайт KP.RU, в конце августа самолет Москва — Сочи совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за потери сознания у пассажира. Отмечалось, что экипаж незамедлительно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир лайнера принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минвод и вызвал реанимационную бригаду.