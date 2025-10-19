Рен-ТВ: Самолет рейсом в Тель-Авив совершил аварийную посадку в Минводах

Как писал сайт KP.RU, в конце августа самолет Москва — Сочи совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за потери сознания у пассажира. Отмечалось, что экипаж незамедлительно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир лайнера принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минвод и вызвал реанимационную бригаду.