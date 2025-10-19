Ричмонд
Рен-ТВ: Самолет рейсом в Тель-Авив совершил аварийную посадку в Минводах

У лайнера Superjet, предварительно, треснул иллюминатор.

Источник: Комсомольская правда

Самолет Superjet, выполнявший рейс из КМВ в Тель-Авив, вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

По данным телеканала, у воздушного судна якобы, предварительно, треснуло стекло иллюминатора в лобовой части самолета. На борту находится 103 человека.

Отмечалось, что в результате авиаинцидента погибших и пострадавших нет. Пассажиров разместили в здании терминала воздушной гавани.

Как писал сайт KP.RU, в конце августа самолет Москва — Сочи совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за потери сознания у пассажира. Отмечалось, что экипаж незамедлительно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир лайнера принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минвод и вызвал реанимационную бригаду.