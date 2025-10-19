В базу украинского сайта «Миротворец» внесли двух священников из РФ

В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»* включили двух священников Русской православной церкви (РПЦ).
Согласно данным ресурса, список пополнили настоятель храма священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево в Москве иерей Виктор Родин и епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Мефодий (Станислав Зинковский). Их обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее сообщалось, что в базе данных украинского ресурса «Миротворец» оказался 14-летний российский подросток.
Напомним, сайт «Миротворец» существует с 2014 года, целью его работы называется установление и обнародование личных данных лиц, который якобы представляют угрозу для украинской национальной безопасности.
* Признан террористическим и запрещен в России.