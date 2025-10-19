В базу украинского сайта «Миротворец» внесли двух священников из РФ

Согласно данным ресурса, список пополнили настоятель храма священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево в Москве иерей Виктор Родин и епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Мефодий (Станислав Зинковский). Их обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.