В базу украинского сайта «Миротворец» внесли двух священников из РФ

Священнослужителей обвиняют в покушении на суверенитет Украины.

Источник: Аргументы и факты

В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»* включили двух священников Русской православной церкви (РПЦ).

Согласно данным ресурса, список пополнили настоятель храма священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево в Москве иерей Виктор Родин и епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Мефодий (Станислав Зинковский). Их обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее сообщалось, что в базе данных украинского ресурса «Миротворец» оказался 14-летний российский подросток.

Напомним, сайт «Миротворец» существует с 2014 года, целью его работы называется установление и обнародование личных данных лиц, который якобы представляют угрозу для украинской национальной безопасности.

* Признан террористическим и запрещен в России.