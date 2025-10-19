В Ломоносове 16-летний подросток умер, находясь за компьютером

В правоохранительные органы города Ломоносова поступило заявление от отчима 16-летнего подростка. По информации издания 78.ru, мужчина обнаружил своего пасынка без признаков жизни.
По предварительной информации, несовершеннолетний находился за компьютерным столом в момент смерти. Причины летального исхода в настоящее время устанавливаются. Тело направлено на патолого-анатомическое исследование для определения точных обстоятельств произошедшего.
Подросток проживал в полной семье вместе с матерью, отчимом и младшим братом. По предварительным данным, семья не состояла на учете в органах опеки, а у погибшего не отмечалось конфликтов с родителями. При осмотре места происшествия предсмертная записка не обнаружена.
По факту инцидента проводятся процессуальные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
