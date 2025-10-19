Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ломоносове 16-летний подросток умер, находясь за компьютером

Подросток проживал в полной семье вместе с матерью, отчимом и младшим братом.

Источник: Аргументы и факты

В правоохранительные органы города Ломоносова поступило заявление от отчима 16-летнего подростка. По информации издания 78.ru, мужчина обнаружил своего пасынка без признаков жизни.

По предварительной информации, несовершеннолетний находился за компьютерным столом в момент смерти. Причины летального исхода в настоящее время устанавливаются. Тело направлено на патолого-анатомическое исследование для определения точных обстоятельств произошедшего.

Подросток проживал в полной семье вместе с матерью, отчимом и младшим братом. По предварительным данным, семья не состояла на учете в органах опеки, а у погибшего не отмечалось конфликтов с родителями. При осмотре места происшествия предсмертная записка не обнаружена.

По факту инцидента проводятся процессуальные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что аргентинский политик Эрнан Дамиани умер в прямом эфире теледебатов.