Боец «Орлана» погиб при выполнении задания в Белгородской области

От удара БПЛА ВСУ погиб один и ранены четыре бойца «Орлана».

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области от удара БПЛА ВСУ погиб боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона погиб один и ранены четыре бойца подразделения “Орлан”», — написал глава региона.

Губернатор сообщил, что трое военнослужащих были доставлены в Валуйскую центральную районную больницу, а еще один — в Волоконовскую ЦРБ. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что основная задача специализированного государственного предприятия «Орлан» — совместная с Росгвардией защита населения и важных объектов области.

Накануне Гладков также сообщал, что из-за атак ВСУ в Белгородской области «достаточно серьезно» повреждена энергетическая инфраструктура.

