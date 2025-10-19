Боец «Орлана» погиб при выполнении задания в Белгородской области

В Белгородской области от удара БПЛА ВСУ погиб боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«При выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона погиб один и ранены четыре бойца подразделения “Орлан”», — написал глава региона.
Губернатор сообщил, что трое военнослужащих были доставлены в Валуйскую центральную районную больницу, а еще один — в Волоконовскую ЦРБ. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, что основная задача специализированного государственного предприятия «Орлан» — совместная с Росгвардией защита населения и важных объектов области.
Накануне Гладков также сообщал, что из-за атак ВСУ в Белгородской области «достаточно серьезно» повреждена энергетическая инфраструктура.