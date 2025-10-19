Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны основные версии ограбления Лувра

Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии ограбления в Лувре, в ходе которого были похищены восемь драгоценных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам.

Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии ограбления в Лувре, в ходе которого были похищены восемь драгоценных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам.

Как сообщила прокурор столицы Лор Бекко в интервью газете Figaro, организованная преступность могла действовать либо по заказу, либо с целью отмывания денег.

Среди похищенных предметов — тиары, серьги, ожерелья и броши, представляющие историческую и культурную ценность. Бекко уточнила, что версия о возможном иностранном следе в данном преступлении в настоящее время не считается приоритетной.

Ранее сообщалось, что в Лувре найдены вещдоки, оставленные грабителями.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.