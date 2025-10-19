Тренер по боксу Олег Чехов обнаружен мёртвым в своей квартире

В своей квартире найден мертвым российский тренер по боксу Олег Чехов. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на спорте».
Уточняется, что на момент смерти ему было 85 лет. О происшествии сообщили соседи. Точные причины смерти уточняются. Отмечается, что рядом с телом обнаружен пистолет Макарова.
За более чем 30 лет работы Чехов подготовил многих известных боксёров, среди которых чемпион Европы и мира Александр Крупин и чемпион СССР и Европы Сергей Кобозев. В 1983—1985 годах он возглавлял сборную Анголы.
Недавно стало известно о смерти Эдуарда Баткина, руководителя женского футбольного клуба «Аврора» из Санкт-Петербурга. Ему было 78 лет. Свою карьеру в футболе он начал в СССР, работая на базе ЦСКА.