Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер по боксу Олег Чехов обнаружен мёртвым в своей квартире

Рядом с телом тренера Чехова был обнаружен пистолет Макарова.

Источник: Комсомольская правда

В своей квартире найден мертвым российский тренер по боксу Олег Чехов. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на спорте».

Уточняется, что на момент смерти ему было 85 лет. О происшествии сообщили соседи. Точные причины смерти уточняются. Отмечается, что рядом с телом обнаружен пистолет Макарова.

За более чем 30 лет работы Чехов подготовил многих известных боксёров, среди которых чемпион Европы и мира Александр Крупин и чемпион СССР и Европы Сергей Кобозев. В 1983—1985 годах он возглавлял сборную Анголы.

Недавно стало известно о смерти Эдуарда Баткина, руководителя женского футбольного клуба «Аврора» из Санкт-Петербурга. Ему было 78 лет. Свою карьеру в футболе он начал в СССР, работая на базе ЦСКА.