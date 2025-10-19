Ричмонд
Аэропорты Нижнего Новгорода и Ульяновска временно ограничили работу

Временные ограничения введены в двух российских аэропортах ночью 19 октября.

Источник: Комсомольская правда

Представитель Росавиации проинформировал о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода — Стригино и Ульяновска — Баратаевка.

Информация об изменении в организации работы нижегородского аэропорта появилась около 23:16 по мск 19 октября.

По уточнениям Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передал представитель Росавиации в Telegtam-канале. Напомним, что в ночь на 18 октября официальный представитель ведомства Артем Кореняко сообщил, что несколько российских аэропортов временно прекратили отправлять и принимать авиасуда. Среди них оказались — аэропорты Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Пензы, Самары (Курумоч), Сочи, Ульяновска (Баратаевка).