Аэропорты Нижнего Новгорода и Ульяновска временно ограничили работу

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передал представитель Росавиации в Telegtam-канале. Напомним, что в ночь на 18 октября официальный представитель ведомства Артем Кореняко сообщил, что несколько российских аэропортов временно прекратили отправлять и принимать авиасуда. Среди них оказались — аэропорты Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Пензы, Самары (Курумоч), Сочи, Ульяновска (Баратаевка).