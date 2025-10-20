Советский тренер по боксу Олег Чехов найден мертвым после стрельбы в квартире

Известный советский тренер по боксу Олег Чехов в возрасте 85 лет, был найден мертвым в своей квартире в Реутове.
Как сообщает Telegram-канал «Mash на спорте», тело специалиста обнаружили соседи, которые услышали стрельбу. По предварительной информации, Чехов покончил с собой, используя пистолет Макарова, принадлежавший ему. Мотивы самоубийства устанавливаются.
Чехов, тренер высшей категории с более чем 30-летним стажем, он работал с различными спортивными клубами, включая «Луч» и МВО, а также тренировал национальную сборную Анголы в 1980-х годах. Среди его воспитанников — чемпионы мира и Европы, в том числе Александр Крупин, Сергей Кобозев и Александр Перевозчиков. Его ученики завоевали более 20 медалей на чемпионатах и Спартакиадах СССР, а команда МВО под его руководством семь раз становилась чемпионом первенства Вооруженных Сил.