Смертельное ДТП на севере Дона: легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой

На севере Ростовской области в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли два человека. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону.
— Трагедия произошла в четверг, 19 октября, около 18:30 на 44-м километре автодороги «ст. Мешковская — ст. Казанская». По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он лоб в лоб столкнулся с груженым зерном грузовиком «МАЗ», — рассказали в Госавтоинспекции.
От мощного удара легковой автомобиль получил серьезные повреждения. В результате аварии погибли оба находившихся в «Ладе» человека — водитель и его пассажир. Личности погибших устанавливаются. 49-летний водитель грузовика не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи Главного следственного управления МВД по Ростовской области. Специалисты фиксируют все обстоятельства аварии, проводится проверка. Точные причины выезда легковушки на встречную полосу будут установлены по результатам расследования.
