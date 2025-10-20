Смертельное ДТП на севере Дона: легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой

— Трагедия произошла в четверг, 19 октября, около 18:30 на 44-м километре автодороги «ст. Мешковская — ст. Казанская». По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он лоб в лоб столкнулся с груженым зерном грузовиком «МАЗ», — рассказали в Госавтоинспекции.