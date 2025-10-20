Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фрагменты двух человеческих черепов и костей нашли в мешке под Петербургом

В лесном массиве в Ленинградской области, неподалеку от поселка Грибное, были обнаружены человеческие останки. Об этом 19 октября сообщает издание «Фонтанка».

В лесном массиве в Ленинградской области, неподалеку от поселка Грибное, были обнаружены человеческие останки. Об этом 19 октября сообщает издание «Фонтанка».

Сообщение о находке поступило в полицию от жителя Санкт-Петербурга, который обнаружил подозрительный предмет примерно в двух километрах от поселка. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в синем мешке фрагменты двух человеческих черепов и кости.

В настоящее время останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит установить причину смерти, пол погибших, а также время, прошедшее с момента их смерти, говорится в сообщении.

В Лос-Анджелесе в багажнике автомобиля рэпера D4vd нашли человеческие останки. Позже стало известно, что они принадлежат 15-летней Селесте Ривас Эрнандес, которая пропала в апреле 2024 года.