Фрагменты двух человеческих черепов и костей нашли в мешке под Петербургом

В лесном массиве в Ленинградской области, неподалеку от поселка Грибное, были обнаружены человеческие останки. Об этом 19 октября сообщает издание «Фонтанка».
Сообщение о находке поступило в полицию от жителя Санкт-Петербурга, который обнаружил подозрительный предмет примерно в двух километрах от поселка. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в синем мешке фрагменты двух человеческих черепов и кости.
В настоящее время останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит установить причину смерти, пол погибших, а также время, прошедшее с момента их смерти, говорится в сообщении.
