СК РФ возбудил уголовное дело после гибели троих детей при пожаре в Забайкалье

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей при пожаре в селе Чикичей. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По предварительным данным, возгорание в жилом доме произошло, когда трое детей находились в доме без присмотра взрослых. В результате пожара двое детей скончались на месте происшествия, ещё один ребенок умер по дороге в больницу.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Следственного управления СК по Забайкальскому краю А. Ю. Вольному доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах трагедии, говорится в сообщении.

