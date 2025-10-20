СК РФ возбудил уголовное дело после гибели троих детей при пожаре в Забайкалье

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей при пожаре в селе Чикичей. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
По предварительным данным, возгорание в жилом доме произошло, когда трое детей находились в доме без присмотра взрослых. В результате пожара двое детей скончались на месте происшествия, ещё один ребенок умер по дороге в больницу.
Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Следственного управления СК по Забайкальскому краю А. Ю. Вольному доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах трагедии, говорится в сообщении.
