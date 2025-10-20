Ричмонд
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона

В Белгородской области из-за сбросов с дронов погибли два человека.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в селе Ясные Зори Белгородской области из-за сбросов взрывных устройств с дрона на территорию сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте… Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших… В результате атаки также ранен мирный житель. В городской больнице № 2 г. Белгорода мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги проводят операцию», — написал Гладков.