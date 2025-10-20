В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона

«В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте… Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших… В результате атаки также ранен мирный житель. В городской больнице № 2 г. Белгорода мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги проводят операцию», — написал Гладков.