В аэропорту Гонконга грузовой самолёт съехал в воду при посадке, пропал человек

В международном аэропорту Гонконга произошел инцидент с грузовым самолетом, который при заходе на посадку столкнулся с транспортным средством и съехал с ВПП. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные местной полиции.
Предварительно сообщается об одном пропавшем без вести. В связи с инцидентом северная взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта.
По последним данным, предположительно, сейчас самолет может находиться в воде.
Ранее крупный пожар вспыхнул в международном аэропорту столицы Бангладеш — Дакки. В результате инцидента не менее пяти авиарейсов были перенаправлены в другие аэропорты страны — Чаттограмма и Силхет.
Кроме этого, накануне пожар также произошел в лондонском аэропорту Хитроу. Тогда причиной возгорания стал инцидент с горящим автомобилем, который промчался по парковочной зоне Терминала 3.