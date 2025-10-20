Два мирных жителя погибли при атаке БПЛА на село Ясные Зори Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 20 октября, сообщил о гибели двух мирных жителей в результате атаки беспилотника (БПЛА) на село Ясные Зори.
По его словам, взрывные устройства, сброшенные с дрона на территорию сельхозпредприятия, привели к смертельным травмам мужчины и женщины, которые скончались на месте.
— Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким погибшим, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
В результате атаки также пострадал один мирный житель, получивший минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Ему проводится операция в городской больнице № 2 Белгорода.
Накануне вечером Вооруженные силы Украины с помощью дрона ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде. В селе Кукуевка от удара беспилотника пострадала линия электропередачи, в некоторых районах населенного пункта временно отсутствует электричество. Губернатор также сообщил, что город Грайворон подвергся обстрелу и атакам двух дронов, в результате чего четыре частных дома получили повреждения.