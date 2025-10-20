Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два мирных жителя погибли при атаке БПЛА на село Ясные Зори Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 20 октября, сообщил о гибели двух мирных жителей в результате атаки беспилотника (БПЛА) на село Ясные Зори.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 20 октября, сообщил о гибели двух мирных жителей в результате атаки беспилотника (БПЛА) на село Ясные Зори.

По его словам, взрывные устройства, сброшенные с дрона на территорию сельхозпредприятия, привели к смертельным травмам мужчины и женщины, которые скончались на месте.

— Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким погибшим, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки также пострадал один мирный житель, получивший минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Ему проводится операция в городской больнице № 2 Белгорода.

Накануне вечером Вооруженные силы Украины с помощью дрона ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде. В селе Кукуевка от удара беспилотника пострадала линия электропередачи, в некоторых районах населенного пункта временно отсутствует электричество. Губернатор также сообщил, что город Грайворон подвергся обстрелу и атакам двух дронов, в результате чего четыре частных дома получили повреждения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше