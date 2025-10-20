Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атаки дрона

В Белгородской области из-за атаки ВСУ погибли два мирных жителя. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Ясные Зори беспилотный летательный аппарат сбросил взрывные устройства на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва двое гражданских лиц погибли на месте.

Источник: Life.ru

Ещё один пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был экстренно доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи проводят ему операцию.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранив главу Мокроорловской администрации Сергея Кулакова. Пострадавший с осколочными ранениями головы и ноги доставлен в районную больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.