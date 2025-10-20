Ричмонд
Boeing 777 упал в море и частично затонул, выкатившись с полосы в Гонконге

South China Morning Post со ссылкой на полицию сообщило, что утром в понедельник в международном аэропорту Гонконга грузовой самолет при посадке выкатился за пределы северной взлетно‑посадочной полосы, предположительно задев наземное транспортное средство и частично оказавшись в море.

По данным издания, Boeing 777, прилетевший из Дубая, столкнул в воду автомобиль, в котором находились двое: один человек погиб, второй доставлен в больницу, его состояние не уточняется. Сам самолет также частично в воде; четверо членов экипажа не пострадали. Взлетно‑посадочная полоса временно закрыта.

Ранее экстренно севший в Нижневартовске Boeing 777 продолжил полет в Китай.