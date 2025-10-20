Самолёт в США столкнулся с неизвестным объектом на высоте 11 км и экстренно сел

На высоте 11 километров во время полета из Денвера в Лос-Анджелес самолет United Airlines столкнулся с неизвестным объектом. После инцидента авиасудно совершило экстренную посадку. Об инциденте сообщает газета New York Post.
«Рейсу United 1093 из Денвера в Лос-Анджелес в четверг пришлось совершить аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити», — передает издание.
Уточняется, что во время полета на высоте почти 11 км неизвестный объект повредил лобовое стекло самолета, в результате чего пилот получил осколочные ранения руки.
Как отмечается в публикации, некоторые интернет-аналитики высказали предположение о возможном столкновении самолета с космическим мусором или даже метеоритом.
