Самолёт в США столкнулся с неизвестным объектом на высоте 11 км и экстренно сел

Из-за столкновения с неизвестным объектом в небе пилот самолёта United Airlines получил осколочные ранения руки.

Источник: Комсомольская правда

На высоте 11 километров во время полета из Денвера в Лос-Анджелес самолет United Airlines столкнулся с неизвестным объектом. После инцидента авиасудно совершило экстренную посадку. Об инциденте сообщает газета New York Post.

«Рейсу United 1093 из Денвера в Лос-Анджелес в четверг пришлось совершить аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити», — передает издание.

Уточняется, что во время полета на высоте почти 11 км неизвестный объект повредил лобовое стекло самолета, в результате чего пилот получил осколочные ранения руки.

Как отмечается в публикации, некоторые интернет-аналитики высказали предположение о возможном столкновении самолета с космическим мусором или даже метеоритом.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Гонконга грузовой самолет съехал в воду со взлетно-посадочной полосы при посадке. По предварительным данным, пропал один человек.