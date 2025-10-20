Над Санкт-Петербургом кружит самолет: что случилось во время рейса

Над Петербургом кружится самолет рейса «Санкт-Петербург — Баку» авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», во всем виноваты неполадки со стойками шасси. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники издания.
По данным источника, после взлёта шасси якобы не убрали, и сейчас экипаж сбрасывает топливо, чтобы обеспечить безопасную посадку.
На земле к прибытию самолёта уже готовится аварийно-спасательная служба, которая будет сопровождать экстренную посадку.
Ранее стало известно, самолет Superjet, выполнявший рейс из КМВ в Тель-Авив, совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Согласно информации, полученной от телеканала РЕН ТВ, на борту воздушного судна произошло повреждение стекла иллюминатора в носовой части. На момент происшествия на борту находились 103 пассажира.