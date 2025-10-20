Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Санкт-Петербургом кружит самолет: что случилось во время рейса

РЕН ТВ: самолет кружит над Петербургом из-за неубранного шасси.

Источник: Комсомольская правда

Над Петербургом кружится самолет рейса «Санкт-Петербург — Баку» авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», во всем виноваты неполадки со стойками шасси. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники издания.

По данным источника, после взлёта шасси якобы не убрали, и сейчас экипаж сбрасывает топливо, чтобы обеспечить безопасную посадку.

На земле к прибытию самолёта уже готовится аварийно-спасательная служба, которая будет сопровождать экстренную посадку.

Ранее стало известно, самолет Superjet, выполнявший рейс из КМВ в Тель-Авив, совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Согласно информации, полученной от телеканала РЕН ТВ, на борту воздушного судна произошло повреждение стекла иллюминатора в носовой части. На момент происшествия на борту находились 103 пассажира.