Пассажирский самолëт собирается аварийно садится в Петербурге

Пассажирский лайнер в эти минуты делает круги над Петербургом и готовится к вынужденной посадке в Пулково. По предварительным данным, после взлёта не убрались стойки шасси, пишет Shot.

По информации канала, неполадки возникли у рейса «Санкт-Петербург — Баку» авиакомпании Азербайджанские авиалинии. Сейчас самолёт вырабатывает топливо и готовится к приземлению; на земле Airbus A320 уже ожидают аварийно-спасательные службы.

Ранее Boeing 777 упал в море и частично затонул, выкатившись с полосы в Гонконге.