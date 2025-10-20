Пассажирский самолëт собирается аварийно садится в Петербурге

Пассажирский лайнер в эти минуты делает круги над Петербургом и готовится к вынужденной посадке в Пулково. По предварительным данным, после взлёта не убрались стойки шасси, пишет Shot.
По информации канала, неполадки возникли у рейса «Санкт-Петербург — Баку» авиакомпании Азербайджанские авиалинии. Сейчас самолёт вырабатывает топливо и готовится к приземлению; на земле Airbus A320 уже ожидают аварийно-спасательные службы.
Ранее Boeing 777 упал в море и частично затонул, выкатившись с полосы в Гонконге.