Увеличилось количество пострадавших при наезде автомобиля на палатку с детьми

В результате инцидента в городе Бладенсберг штата Мэриленд, когда автомобиль въехал в палатку с людьми, число пострадавших достигло 13 человек, один из которых скончался.

По данным полиции, среди пострадавших восемь детей в возрасте от 1 до 17 лет и шестеро взрослых, включая погибшую.

Инцидент произошел во время празднования детского дня рождения. Водитель транспортного средства сдался правоохранительным органам и был допрошен. На данный момент только один из пострадавших детей остается в больнице, его состояние оценивается как стабильное и не вызывающее опасений.

Ранее сообщалось, что Boeing 777 упал в море и частично затонул, выкатившись с полосы в Гонконге.

