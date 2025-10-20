Увеличилось количество пострадавших при наезде автомобиля на палатку с детьми

В результате инцидента в городе Бладенсберг штата Мэриленд, когда автомобиль въехал в палатку с людьми, число пострадавших достигло 13 человек, один из которых скончался.
По данным полиции, среди пострадавших восемь детей в возрасте от 1 до 17 лет и шестеро взрослых, включая погибшую.
Инцидент произошел во время празднования детского дня рождения. Водитель транспортного средства сдался правоохранительным органам и был допрошен. На данный момент только один из пострадавших детей остается в больнице, его состояние оценивается как стабильное и не вызывающее опасений.
