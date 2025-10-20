Ричмонд
Два человека погибли под Белгородом из-за сброса взрывчатки дроном ВСУ

В результате атаки ВСУ погибли два человека в селе Ясные Зори под Белгородом.

Источник: Комсомольская правда

В результате сброса взрывных устройств беспилотником на территории сельхозпредприятия в селе Ясные Зори Белгородской области погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Уточняется, что мужчина и женщина скончались на месте от полученных повреждений. Еще один пострадавший госпитализирован в белгородскую больницу с осколочным ранением ноги и минно-взрывной травмой, ему проводят операцию.

«В результате атаки также ранен мирный житель», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее Гладков сообщил, что утром 19 октября ВСУ атаковали с помощью дронов семь населенных пунктов в Белгородской области. Тогда один из БПЛА нанес удар по производственному предприятию в Шебекино. В результате чего местный житель получил проникающее осколочное ранение живота.

