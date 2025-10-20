Ричмонд
Два водителя погибли на дорогах Хабаровского края за сутки

Два пассажира получили серьёзные травмы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае произошло два ДТП, в которых два человека погибли и два получили тяжелые травмы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Ванинском районе на 492 км федеральной автодороги А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» внедорожник Nissan Safari, ехавший от Лидоги в направлении Ванино, не рассчитал скорость с учетом мокрого снега, не справился с управлением и съехал в кювет.

Автомобиль перевернулся. 33-летний водитель, житель Ванино, скончался на месте происшествия. 38-летняя пассажирка, пристегнутая ремнем безопасности, получила травмы, ее госпитализировали в хирургическое отделение больницы.

Вторая смертельная авария произошла в Советско-Гаванском районе на 18 км автодороги «Советская Гавань — Ванино». Недалеко от поселка Майского не справился с управлением 31-летний водитель Honda Fit. Он выехал на обочину, а затем съехал в кювет. Водителя выбросило из салона, от травм он скончался на месте.

— Пассажир доставлен в Советско-Гаванскую районную больницу с травмами, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Напомним, ранее в Комсомольске-на-Амуре квадроцикл врезался в автомобиль ДПС и перевернулся.