Два водителя погибли на дорогах Хабаровского края за сутки

Вторая смертельная авария произошла в Советско-Гаванском районе на 18 км автодороги «Советская Гавань — Ванино». Недалеко от поселка Майского не справился с управлением 31-летний водитель Honda Fit. Он выехал на обочину, а затем съехал в кювет. Водителя выбросило из салона, от травм он скончался на месте.