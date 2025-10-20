Shot: Самолет готовится к аварийной посадке в Пулково из-за проблем с шасси

Пассажирский самолет, выполнявший рейс «Санкт-Петербург — Баку» авиакомпании Azerbaijan Airlines, вынужден готовиться к аварийной посадке в аэропорту Пулково. Об этом стало известно в понедельник, 20 октября.
Как стало известно, у борта не убираются стойки шасси после взлета.
В настоящее время самолет вырабатывает топливо, чтобы снизить вес перед экстренным приземлением. На аэродроме уже развернуты все аварийно-спасательные службы, готовые к экстренной посадке, передает Telegram-канал Shot.
7 октября стало известно, что у самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в столицу, могли быть неисправны тормоза. Тем не менее борт успешно приземлился в аэропорту Внуково.
В апреле этого года самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» кружил над аэропортом Внуково и готовился к аварийной посадке. Причиной тому послужили неполадки с шасси. Однако их удалось устранить, и борт успешно совершил посадку в авиагавани.