Shot: Самолет готовится к аварийной посадке в Пулково из-за проблем с шасси

В апреле этого года самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» кружил над аэропортом Внуково и готовился к аварийной посадке. Причиной тому послужили неполадки с шасси. Однако их удалось устранить, и борт успешно совершил посадку в авиагавани.