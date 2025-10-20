SCMP: в Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы ВПП

Инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени. В результате столкновения транспортное средство оказалось в воде, а один из его пассажиров погиб. Второй мужчина, который изначально считался пропавшим, впоследствии был найден и доставлен в больницу. Экипаж самолета не пострадал.