SCMP: в Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Гонконга произошел инцидент с грузовым самолетом авиакомпании Emirates, в результате которого погиб один человек. По данным полиции, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, после чего столкнулось с наземным транспортным средством.
Инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени. В результате столкновения транспортное средство оказалось в воде, а один из его пассажиров погиб. Второй мужчина, который изначально считался пропавшим, впоследствии был найден и доставлен в больницу. Экипаж самолета не пострадал.
После происшествия работа одной из взлетно-посадочных полос была временно приостановлена. Местные власти начали расследование причин аварии, чтобы установить обстоятельства случившегося и проверить соблюдение всех норм безопасности при посадке самолета.
Ранее в западной части Словакии, недалеко от города Приевидза, потерпел крушение ультралегкий спортивный самолет WT9 Dynamic. В результате аварии погиб пилот.