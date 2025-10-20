Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SCMP: в Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы ВПП

В результате произошедшего погиб один человек.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Гонконга произошел инцидент с грузовым самолетом авиакомпании Emirates, в результате которого погиб один человек. По данным полиции, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, после чего столкнулось с наземным транспортным средством.

Инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени. В результате столкновения транспортное средство оказалось в воде, а один из его пассажиров погиб. Второй мужчина, который изначально считался пропавшим, впоследствии был найден и доставлен в больницу. Экипаж самолета не пострадал.

После происшествия работа одной из взлетно-посадочных полос была временно приостановлена. Местные власти начали расследование причин аварии, чтобы установить обстоятельства случившегося и проверить соблюдение всех норм безопасности при посадке самолета.

Ранее в западной части Словакии, недалеко от города Приевидза, потерпел крушение ультралегкий спортивный самолет WT9 Dynamic. В результате аварии погиб пилот.