Число погибших в авиакатастрофе в Гонконге выросло до двух

Трагедия в международном аэропорту Гонконга продолжает развиваться: число погибших в результате ЧП с грузовым самолётом Boeing 747 увеличилось до двух. Воздушное судно, выполнявшее рейс из Дубая, при посадке выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и частично погрузилось в воду, сообщили в полиции.