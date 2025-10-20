Ричмонд
Турист получил травму ноги в горах Алматы

В горах Алматы спасатели пришли на помощь туристу, который получил травму и не мог спуститься самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: Nur.kz

Накануне в Медеуском районе Алматы спасателям поступил вызов о помощи. В районе Комби 2 мужчина 1990 года рождения, спускаясь с ледника Богдановича, получил травму ноги и нуждался в помощи.

Сотрудники службы спасения ДЧС г. Алматы с КСП «Туюк — Су» оперативно выехали на место.

«Благодаря поддерживаемой связи и наличию геолокации, пострадавший был быстро обнаружен. Спасатели успешно спустили мужчину до ГКЛ “Шымбулак”, — говорится в сообщении.

Однако от дальнейшей медицинской помощи турист отказался и продолжил путь самостоятельно.