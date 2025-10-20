На дорогах Иркутска за неделю пострадали девять человек, среди них двое детей. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, всего произошло 11 дорожно-транспортных происшествий.
— В четырех случаях транспортные средства столкнулись друг с другом, пять раз водители сбили пешеходов, — уточнили в пресс-службе полиции.
Один раз автомобилист наехал на препятствие. Всего за прошедшие семь дней автоинспекторы зафиксировали 176 автоаварий, в которых повредились 333 транспортных средства.
ГИБДД областного центра напоминает участникам дорожного движения об их ответственности за безопасность на дорогах. Важно соблюдать правила и не превышать скорость.
