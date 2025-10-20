Ричмонд
На дорогах Иркутска за неделю пострадали девять человек

Всего произошло 11 дорожно-транспортных происшествий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дорогах Иркутска за неделю пострадали девять человек, среди них двое детей. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, всего произошло 11 дорожно-транспортных происшествий.

— В четырех случаях транспортные средства столкнулись друг с другом, пять раз водители сбили пешеходов, — уточнили в пресс-службе полиции.

Один раз автомобилист наехал на препятствие. Всего за прошедшие семь дней автоинспекторы зафиксировали 176 автоаварий, в которых повредились 333 транспортных средства.

ГИБДД областного центра напоминает участникам дорожного движения об их ответственности за безопасность на дорогах. Важно соблюдать правила и не превышать скорость.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тайшетском районе полицейские работают на месте ДТП с фурой.