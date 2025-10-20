СМИ: самолет, круживший над Петербургом из-за неубирающейся стойки шасси, выкатился с ВВП

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», ранее кружащий в зоне ожидания над Пулково, после посадки выехал за пределы взлетно‑посадочной полосы. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным Telegram-канала Aviaincident, на борту обстановка спокойная: экстренная эвакуация не требуется, пассажиров высадят по самоходным трапам.
В аэропортовых службах сообщали «Интерфаксу», что лайнер, возвращавшийся в петербургский аэропорт из‑за технической неисправности, подал сигнал бедствия Mayday; на сервисе Flightradar24 борт сменил код ответчика на аварийный.
Ранее экипаж Airbus A320 AZAL, вылетевшего в Баку, из‑за проблем с шасси запросил немедленный возврат в Пулково. Перед посадкой самолет вырабатывал топливо и готовился к вынужденной посадке.