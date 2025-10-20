Женщина-водитель погибла, врезавшись в грузовик и АЗС в Московской области

В городе Кашира Московской области произошла смертельная авария. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, женщина-водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем OMODA, не справилась с управлением.
Инцидент случился около автозаправочной станции на улице Путейской. Автомобиль съехал в кювет, после чего врезался в припаркованный грузовой автомобиль и стену здания АЗС. Женщина погибла на месте происшествия.
— Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, — говорится в сообщении.
15 октября на 31-м километре МКАД произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗ» проехал поворот на автозаправку и, двигаясь задним ходом, столкнулся с машиной «Хенде».