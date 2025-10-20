Двух браконьеров с осетром и кетой поймали в Хабаровском крае

В Николаевском районе 60-летнего местного жителя задержали на акватории Амура. Он находился на маломерном судне с подвесным мотором. В сети мужчины оказался осетр Амурский — вид, занесенный в Красную книгу России. По его словам, рыбу он хотел использовать для личного потребления. Полицейские изъяли лодку, мотор и сеть. Осетра выпустили в естественную среду обитания.