Двух браконьеров с осетром и кетой поймали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае во время операции «Путина — 2025» полицейские задержали двух мужчин, занимавшихся незаконным выловом рыбы. Один из них ловил осетра, второй — кету. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Николаевском районе 60-летнего местного жителя задержали на акватории Амура. Он находился на маломерном судне с подвесным мотором. В сети мужчины оказался осетр Амурский — вид, занесенный в Красную книгу России. По его словам, рыбу он хотел использовать для личного потребления. Полицейские изъяли лодку, мотор и сеть. Осетра выпустили в естественную среду обитания.
В Нанайском районе 50-летний хабаровчанин ловил кету осеннюю на истоке протоки Иннокентьевское. С помощью лодки и плавной сети он успел добыть пять рыб. Ущерб оценен больше чем в 100 тысяч рублей.
«По обоим случаям заведены уголовные дела по статьям УК РФ “За незаконный вылов водных биоресурсов и добычу ценных видов, занесенных в Красную книгу”, — рассказали в ОМВД России по Николаевскому и Нанайскому районам.
Мужчинам назначена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Максимальное наказание по этим статьям — до четырех лет лишения свободы.