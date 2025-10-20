Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приезжий пытался дать взятку полицейскому за освобождение в Приморье

Фигурант предложил сотруднику 80 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который пытался дать крупную взятку сотруднику полиции. По данным следствия, инцидент произошел 13 октября в специальном приемнике для задержанных в Спасском районе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

Мужчина и его соотечественник, прибывшие из другого региона, были задержаны за нарушение режима пребывания в России и помещены в приемник для последующего выдворения из страны. Находясь там, 29-летний фигурант предложил сотруднику полиции 80 тысяч рублей в обмен на освобождение его и его товарища из-под административного ареста.

Однако сотрудник правоохранительных органов действовал в рамках запланированного оперативного мероприятия и взяточник был задержан. В настоящее время по ходатайству следователя суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь ему предстоит ответить по статье Уголовного кодекса за дачу взятки должностному лицу.