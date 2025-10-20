Приезжий пытался дать взятку полицейскому за освобождение в Приморье

Мужчина и его соотечественник, прибывшие из другого региона, были задержаны за нарушение режима пребывания в России и помещены в приемник для последующего выдворения из страны. Находясь там, 29-летний фигурант предложил сотруднику полиции 80 тысяч рублей в обмен на освобождение его и его товарища из-под административного ареста.