11 человек пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

С 13 по 19 октября на дорогах столицы Приангарья и пригорода произошло 11 автоаварий.

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

IrkutskMedia, 20 октября. 11 дорожных аварий произошло в Иркутске и районе за неделю. С 13 по 19 октября на дорогах столицы Приангарья и пригорода в ДТП пострадали девять взрослых и двое детей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутска, всего было зафиксировано четыре столкновения транспортных средств, пять наездов на пешеходов, один наезд на препятствие и одно падение пассажира.

Всего за неделю произошло 176 аварий, в которых было повреждено 333 транспортных средства.

Ранее агентство сообщало, что ДТП с участием двух иномарок произошло в Иркутске. Видео с места аварии распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, что один из автомобилей опрокинулся на бок.