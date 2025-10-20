Ричмонд
За сутки в Красноярском крае произошло 26 пожаров

Пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в крае потушили 26 пожаров. В селе Мигна Ермаковского района огонь повредил одну из квартир многоквартирного дома, гараж и хозпостройки. Мужчину и 15-летнего подростка госпитализировали.

Ночью в деревне Высокогородецк Абанского района огонь охватил жилой дом, баню и навес. Пожар случился из-за нарушения правил при эксплуатации печи.

Всего за неделю потушили 126 пожаров. Погибли два человека, девять жителей спасли. Самые частые причины возгораний — неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки.