Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет выкатился за полосу в Петербурге после проблем с шасси

Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, который в течение нескольких часов кружил над Санкт-Петербургом из-за проблем с шасси, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке приземления.

Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, который в течение нескольких часов кружил над Санкт-Петербургом из-за проблем с шасси, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке приземления.

По данным источника, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась. На борту самолета царила спокойная обстановка, и в настоящее время пассажиров эвакуируют с помощью самоходных трапов.

Новый рейс в Баку запланирован на 8:20 утра, передает Telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что аассажирский самолет, выполнявший рейс «Санкт-Петербург — Баку» авиакомпании Azerbaijan Airlines, вынужден готовиться к аварийной посадке в аэропорту Пулково. Как стало известно, у борта не убираются стойки шасси после взлета.