Самолет выкатился за полосу в Петербурге после проблем с шасси

Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, который в течение нескольких часов кружил над Санкт-Петербургом из-за проблем с шасси, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке приземления.
По данным источника, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась. На борту самолета царила спокойная обстановка, и в настоящее время пассажиров эвакуируют с помощью самоходных трапов.
Новый рейс в Баку запланирован на 8:20 утра, передает Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что аассажирский самолет, выполнявший рейс «Санкт-Петербург — Баку» авиакомпании Azerbaijan Airlines, вынужден готовиться к аварийной посадке в аэропорту Пулково. Как стало известно, у борта не убираются стойки шасси после взлета.