Airbus А320 выкатился за ВПП при аварийной посадке в «Пулково»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в «Пулково» из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Инцидент произошел с рейсом J2 020, который вылетел из Петербурга в Баку в 0.30, на борту были 155 пассажиров и семь членов экипажа. Как сообщили в экстренных службах, после вылета была выявлена исправность — у самолета не убралась стойка шасси. Борт вырабатывал топливо вблизи пункта вылета.
«Самолет совершил аварийную посадку в 3.43 и выехал за ВПП. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил», — сказал собеседник агентства.