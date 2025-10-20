Airbus А320 выкатился за ВПП при аварийной посадке в «Пулково»

Инцидент произошел с рейсом J2 020, который вылетел из Петербурга в Баку в 0.30, на борту были 155 пассажиров и семь членов экипажа. Как сообщили в экстренных службах, после вылета была выявлена исправность — у самолета не убралась стойка шасси. Борт вырабатывал топливо вблизи пункта вылета.