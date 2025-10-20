Ричмонд
Airbus А320 выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково

Борт Санкт-Петербург — Баку выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Самолет Airbus А320, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в «Пулково» из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Инцидент произошел с рейсом J2 020, который вылетел из Петербурга в Баку в 0.30, на борту были 155 пассажиров и семь членов экипажа. Как сообщили в экстренных службах, после вылета была выявлена исправность — у самолета не убралась стойка шасси. Борт вырабатывал топливо вблизи пункта вылета.

«Самолет совершил аварийную посадку в 3.43 и выехал за ВПП. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил», — сказал собеседник агентства.