Вице-мэра Железногорска задержали в Красноярском крае

Следователи возбудили по материалам ФСБ уголовное дело в отношении группы лиц, которые действовали по сговору, сообщили в региональном главке СК.
По данным ведомства, в прошлом году вице-мэр дал подчиненной — главному специалисту администрации — указание организовать заключение муниципального контракта на ликвидацию свалок с фирмой, не имеющей лицензии на такие работы.
В результате мусор перевезли не на специальный полигон, а на участок земли, расположенный в городской черте и не предназначенный для размещения отходов. Тем не менее недобросовестный подрядчик получил плату за свои труды — около четырех миллионов рублей.
Руководитель подрядной организации стал фигурантом дела о мошенничестве. На специалиста мэрии завели дело о превышении должностных полномочий. Вице-мэр задержан, во вторник, 21 октября, будет решен вопрос о мере пресечения. Прокуратура поставила расследование на контроль.