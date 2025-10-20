Пропавшего рыбака нашли погибшим в Хабаровском крае

Несколько дней в Хабаровском районе шли поиски 73-летнего мужчины, пропавшего во время рыбалки на протоке Талга. К операции были привлечены спасатели МЧС России и полицейские. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Специалисты обследовали около 30 километров береговой линии и больше четырех тысяч квадратных метров дна. По данным МЧС, накануне днем от рыбаков поступила информация об обнаружении тела. Спасатели извлекли его из воды и передали следственным органам. Поисковые работы завершены.
Специалисты напоминают жителям и гостям края: отправляясь на природу, в лес или на рыбалку, важно соблюдать элементарные меры безопасности.
Перед выходом нужно проверить прогноз погоды, надеть яркую одежду и обязательно взять спасательный жилет. Нельзя выходить на воду ночью без осветительных приборов. Также стоит сообщать близким маршрут и время возвращения — это поможет спасти жизнь, если случится беда.