Пропавшего рыбака нашли погибшим в Хабаровском крае

Перед выходом нужно проверить прогноз погоды, надеть яркую одежду и обязательно взять спасательный жилет. Нельзя выходить на воду ночью без осветительных приборов. Также стоит сообщать близким маршрут и время возвращения — это поможет спасти жизнь, если случится беда.