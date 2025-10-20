Житель Находки продал чужой автомобиль на металлолом

Как выяснилось, автомобиль долгое время стоял на одном месте из-за неисправности. Этим обстоятельством воспользовался 29-летний безработный приморец. Мужчина заметил, что машиной долгое время никто не пользуется, и решил ее похитить. Для реализации своего плана он нашел покупателей, представив дело так, будто продает автомобиль на запчасти или металлолом.