Житель Находки продал чужой автомобиль на металлолом

В Находке полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже автомобиля. Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление владельца машины, который обнаружил пропажу своего Mitsubishi Libero, припаркованного на Северном проспекте. Ущерб от кражи составил 200 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Как выяснилось, автомобиль долгое время стоял на одном месте из-за неисправности. Этим обстоятельством воспользовался 29-летний безработный приморец. Мужчина заметил, что машиной долгое время никто не пользуется, и решил ее похитить. Для реализации своего плана он нашел покупателей, представив дело так, будто продает автомобиль на запчасти или металлолом.
С помощью эвакуатора злоумышленник перевез чужое имущество к новым «владельцам», получил деньги и потратил их по своему усмотрению. Однако находкинские оперативники достаточно быстро вычислили и задержали предприимчивого преступника.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. На время расследования подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.