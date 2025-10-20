Молодой полицейский убил любимую, таксиста и себя

В Омске он встретился с любимой девушкой. Разговор проходил на улице. Причина — родители не пускали молодого человека на порог и были против отношений дочери с Александром (якобы до трагического дня он поднимал руку на 21-летнюю возлюбленную Настю). У дома № 66а по улице Энергетиков между молодыми людьми вспыхнул конфликт. Он закончился тремя выстрелами в спину девушки, которые оборвали её жизнь.