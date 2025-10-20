Молодой полицейский убил любимую, таксиста и себя

Эта история могла закончиться свадьбой, рождением детей, но случилось непоправимое. Сегодня сын главного участника событий отмечает своё 16-летие, но своего отца он никогда не видел.
В середине октября 2009 года омская общественность была потрясена страшной новостью. Молодой лейтенант Александр Мец, служивший оперуполномоченным уголовного розыска в Называевском ГОВД, выстрелил в безоружных людей. Среди них была его любимая девушка.
Подробности вспоминал корреспондент omsk.aif.ru.
«Скоро вернётся?».
Александру Мецу тогда был 21 год; выпускник Омской юридической академии МВД России подавал большие надежды. В личном деле молодого сотрудника значилось пять поощрений, взысканий не было. Коллеги характеризовали его положительно. Никто и подумать не мог, что в душе этого внешне спокойного молодого человека зреет план, который приведёт к трагедии.
Всё началось с рокового звонка во время дежурства на работе. Поговорив, Мец, самовольно прихватив с собой полученное табельное оружие — пистолет Макарова с 16-ю патронами — договорился со знакомым таксистом о поездке в Омск и обратно. Коллегам сказал, что скоро вернётся.
В Омске он встретился с любимой девушкой. Разговор проходил на улице. Причина — родители не пускали молодого человека на порог и были против отношений дочери с Александром (якобы до трагического дня он поднимал руку на 21-летнюю возлюбленную Настю). У дома № 66а по улице Энергетиков между молодыми людьми вспыхнул конфликт. Он закончился тремя выстрелами в спину девушки, которые оборвали её жизнь.
На этом Мец не остановился. Он сел в машину к ничего не подозревающему таксисту Сергею Гурьеву. Через несколько кварталов на проспекте Мира Мец застрелил и Гуртьева.
Беглец скрылся на автомобиле жертвы, но далеко уехать не смог. Спустя несколько часов его тело обнаружили на 60-м километре трассы Омск-Тюмень. Молодой лейтенант ушёл из жизни добровольно.
Треугольник или квадрат?
Позже стало известно, что причиной трагедии стала ревность. Мец не мог смириться с тем, что его девушка общалась с другими молодыми людьми. Особую остроту ситуации придавал тот факт, что от другого мужчины она была беременна. Попытки контролировать каждый шаг возлюбленной переросли в навязчивый контроль, который в итоге привёл к непоправимым последствиям.
Это дело вызвало серьёзную реакцию в правоохранительных органах. Из Москвы прибыла специальная комиссия МВД для расследования обстоятельств трагедии. Выяснилось, что в районе, где служил Мец, не было штатного психолога, что могло бы помочь распознать психологические аспекты личности Александра и предотвратить трагедию.
После этого случая вновь встал вопрос о необходимости тщательных проверок сотрудников на психоэмоциональную устойчивость. А ещё эта история стала горьким напоминанием о том, как важно контролировать свои эмоции и не допускать, чтобы ревность и гнев брали верх над разумом.
Кстати, омское руководство полиции тот случай сразу назвало чрезвычайным и экстраординарным. К чести ведомства стоит отметить, что трагедию замалчивать не стали.
Примечательно, что помимо убитой невесты из Омска, у лейтенанта была и подруга в Называевске. Из-за неё у него и погибшей Насти незадолго до ЧП стали часто происходить ссоры. Подруга в Называевске была беременна, но жениться на ней Александр не собирался.
«Настю свою любил», — говорили соседи полицейского в 2015 году.
Через три дня после самоубийства Александра Меца у него родился сын. На месяц раньше срока.