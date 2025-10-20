В США самолет экстренно сел после столкновения с неизвестным объектом

Пассажирский лайнер авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Денвера в Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку из-за столкновения с неопознанным объектом на большой высоте.
Инцидент произошел во время полета, когда самолет находился примерно на уровне 11 километров над землей. Экипаж принял решение экстренно приземлиться в Солт-Лейк-Сити.
По предварительным данным, неизвестный предмет ударил в лобовое стекло кабины пилотов, в результате чего оно получило значительные повреждения. Командир воздушного судна получил легкие ранения руки от осколков стекла, однако сумел безопасно довести самолет до аэропорта.
Причина происшествия пока не установлена. Некоторые наблюдатели предполагают, что удар мог быть вызван столкновением с фрагментом космического мусора или метеоритом, однако официальных подтверждений этой версии пока нет.
Ранее в аэропорту Гонконга произошел инцидент с грузовым самолетом авиакомпании Emirates, в результате которого погиб один человек. По данным полиции, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.