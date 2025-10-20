Аэропорт Пулково в Петербурге закрыли из-за выкатившегося самолёта

«Рейс в Баку запросил посадку в аэропорту Пулково из-за выявленной неисправности стойки шасси», — говорится в сообщении.
По официальным данным, самолёт приземлился в 03:40 мск. Однако во время посадки он выкатился за пределы взлётной полосы. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, уточнил информационный центр Пулково.
Ранее Life.ru сообщал, что самолёт какое-то время кружил над Петербургом и Ленобластью, вырабатывая топливо. После приземления он выкатился за пределы полосы. Обстановка на борту оставалась спокойной, пассажиров высаживали по самоходным трапам.
